اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:22 م
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محافظ الشرقية يكرم الطفل المعجزة صاحب المركز الثانى فى المسابقة العالمية للقرآن

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:11 م
محافظ الشرقية يكرم الطفل المعجزة صاحب المركز الثانى فى المسابقة العالمية للقرآن محافظ الشرقية يكرم الطفل المعجزة
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطفل أحمد تامر ممدوح والبالغ من العمر 8 سنوات والمُقيد بالصف الثالث الإبتدائي ابن قرية شنبارة التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، لحصوله على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة في المسابقة العالمية الثامنه والعشرون في القرآن الكريم  والتي نظمتها وزاره الأوقاف تحت رعاية الرئيس السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك بمنحه مكافأه مالية وشهادة تقدير تشجيعاً له على مواصله التفوق والنجاح وتقديراً لأدائه المتميز في المسابقة العالمية وحفظ كتاب الله .
 
وهنأ المحافظ الطفل لتميزه ونبوغه في حفظ القرآن الكريم  وحصوله على مراكز متقدمة في كافة المسابقات المحلية والعالمية  ، مؤكداً أنه يمثل نموذج مشرف لكل أسرة مصرية ويدعو للفخر والإعتزاز ويؤكد أن لدينا جيل قادر على المساهمه في بناء وتنميه المجتمع.
 
طالب المحافظ كل أسرة بالاهتمام بتنمية مهارات ومواهب أبنائها وتوفير الأجواء المناسبه لدعمها وتنميتها بالشكل الذي يضمن مشاركتها بفاعلية في كافة الفاعليات والأحداث التي تقام داخلياً وخارجياً.
 
قدمت أسرة الطفل الشكر والأمتنان لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم اليوم وتكريم الطفل أحمد بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لتمثل له دافع يشجعه على الحفاظ على تميزه وتفوقه وحفظه لكتاب الله.
 
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