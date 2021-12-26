محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمنطقتى القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مساء أمس أعمال التطوير الجارية بامتداد شارع القومية وشارعى طلبه عويضة والمشير أحمد إسماعيل وشارع عمر بن الخطاب المتفرع من فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، التى تشهد إزالة لطبقات الأسفلت القديم والجزيرة الوسطى ونقل محولات الكهرباء وأكشاك التليفونات تمهيدا لأعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التى تشهدها المدينة.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق ورئيس حى ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق وإزالة كافة المعوقات أمام أعمال تنفيذ خطة التطوير بالمنطقة والشوارع المتفرعة منها للبدء فورا فى أعمال الرصف ورفع الكفاءة طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وقال محافظ الشرقية إنه فور الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة سيتم تخطيط الشوارع وتوحيد حركة السيارات طبقا للمخطط المرورى المعتمد وذلك لفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق، مؤكداً أن العمل يسير بخطى ثابته نحو تطوير وتجميل منطقتى القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

وخلال تفقده لأعمال التطوير الجارية بمنطقة القومية، شدد المحافظ على رئيس حى ثان بإزالة الإشغالات من الشوارع وإلزام أصحاب المحال التجاريه والكافيتريات والمقاهى بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.

كما تفقد المحافظ حى المستشارين لدراسة إمكانية فتح محور مرورى جديد يربط بين شارع طلبة عويضة وشارع السلام، والذى يأتى فى إطار خطة المحافظة لفتح محاور جديدة لفك الاختناقات المرورية وتوفير الطرق البديلة ومن ثم تحقيق سيولة مرورية وانسياب فى حركة سير المواطنين والسيارات.

رافق المحافظ فى الجولة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول والمهندس إيهاب فوده مدير إدارة الصيانه بمديرية الطرق والمشرف على تنفيذ المشروع.