محافظ البحر الأحمر يطلق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

اطلق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الاحد، شعلة النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية بالغردقة من أمام مبني ديوان عام المحافظة ، بمشاركة طلبة الجامعات والأندية ومراكز الشباب والتربية والتعليم والأزهر الشريف، ومن المقرر أن تستمر الأولمبياد والمنافسات بمختلف الالعاب بدءً من اليوم ولمدة شهر .

وقال محافظ البحر الأحمر ، أن انطلاق هذه أولمبياد المحافظات الحدودية من مدينة الغردقة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بالاهتمام وتنمية المحافظات الحدودية، واستثمار طاقات شبابها، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأشار إلي حرص المحافظة الدائم علي المشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة ، وعلى تقديم البرامج والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، وذلك بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة .

وأوضح أن فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية تتضمن ألعاب رياضية مختلفة تصل إلي 14 لعبة منها " خماسي قدم، كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة، كاراتيه، شطرنج، ألعاب قوى، سباحة " بمشاركة شباب البحر الأحمر من الجنسين . وتمنا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حصول المحافظة علي المركز الأول في جميع الالعاب مثل النسخة السابقة ، موضحا ان ليس بقليل علي محافظة حصدت 14 ميدالية متنوعة خلال النسخة الماضية منها " 8 ميداليات ذهب و4ميداليات فضة، اثنتين برونز ".