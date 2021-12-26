اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند خلال زيارته السياحية للمحافظة.. صور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:09 م
محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند خلال زيارته السياحية للمحافظة.. صور محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع إيجت جوبتيه سفير جمهورية الهند بالقاهرة خلال زيارته للأقصر، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ وسعدى عبد القادر مدير الإدارة العامة للبرامج الأجنبية.

 

وعبر جوبتيه، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة الاقصر والتعرف على تاريخها وحضارتها، مؤكداً رغبته الشديدة فى زيارة المناطق السياحية والاثرية والتعرف على العادات والتقاليد خاصة وأن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافى وبينهما جسور تواصل وعلاقات تاريخية.


ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالسفير الهندى مؤكدا أن الهند دولة ذات طابع حضارى عريق، وأن السائح الهندى من عشاق السياحة الثقافية، لافتا إلى أن الاقصر تشهد حالة رواج سياحى منذ بدء الموسم السياحى وما تبعه من أحداث وفعاليات كان أبرزها إعادة إحياء طريق الكباش بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.


كما استعرض المحافظ خلال اللقاء، مقومات وإمكانيات المحافظة وابرز المشروعات التنموية بها، معربا عن أمله فى زيادة التعاون بين الجانبين فى مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.

محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (1)
محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (1)

 

محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (2)
محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (2)

 

محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (3)
محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (3)

 

محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (4)
محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (4)

 

محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (5)
محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند (5)

 


الاقصر

اخبار الاقصر

سفير الهند بمصر

اخبار اليوم

سفارة الهند بمصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد 2021.. مشروعات تغير وجه محافظة الأقصر.. تخصيص 102 مصنع وحصول 70 مستثمرا على رخص المبانى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى.. إنشاء المجمع بتكلفة 816 مليون جنيه.. توفير 15 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "مشروعك"

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:00 م

حياة كريمة .. ثوب جديد لمحافظة الأقصر بـ500 مشروع.. فيديو

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:51 م

محافظات الصعيد المستفيد الأكبر من مشروعات حياة كربمة.. 1234 مشروعا فى محافظة سوهاج بتكلفة 45 مليار جنيه ويستفيد منها 4 ملايين مواطن .. 9 مليارات جنيه لمحافظة الأقصر.. و23 مليارا لـ المنيا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:00 م

نائب محافظ الأقصر يكرم نجوم الفن المشاركين بملتقى الأقصر الدولى للتصوير.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:03 م

نائب محافظ الأقصر ورئيس الجامعة يشهدان ختام الملتقى الدولى للتصوير.. لايف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة