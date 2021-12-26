محافظ الأقصر يلتقي بسفير الهند خلال زيارته السياحية للمحافظة.. صور

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع إيجت جوبتيه سفير جمهورية الهند بالقاهرة خلال زيارته للأقصر، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ وسعدى عبد القادر مدير الإدارة العامة للبرامج الأجنبية.

وعبر جوبتيه، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة الاقصر والتعرف على تاريخها وحضارتها، مؤكداً رغبته الشديدة فى زيارة المناطق السياحية والاثرية والتعرف على العادات والتقاليد خاصة وأن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافى وبينهما جسور تواصل وعلاقات تاريخية.



ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالسفير الهندى مؤكدا أن الهند دولة ذات طابع حضارى عريق، وأن السائح الهندى من عشاق السياحة الثقافية، لافتا إلى أن الاقصر تشهد حالة رواج سياحى منذ بدء الموسم السياحى وما تبعه من أحداث وفعاليات كان أبرزها إعادة إحياء طريق الكباش بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



كما استعرض المحافظ خلال اللقاء، مقومات وإمكانيات المحافظة وابرز المشروعات التنموية بها، معربا عن أمله فى زيادة التعاون بين الجانبين فى مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.