محافظة الوادي الجديد تستقبل الفوج الثالث من رحلات برنامج "اعرف بلدك"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبلت الصحراء البيضاء بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الفوج الثالث من برنامج رحلات "اعرف بلدك" والذي يجري تنفيذه بالمحافظة للعام الرابع على التوالي في إطار التنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والتنسيق بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

أكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن الفوج يضم العشرات من شباب المحافظات المختلفة، ويتم زيارة المعالم السياحية والأثرية بمراكز الفرافرة ومشروع ال1.5 مليون فدان والصحراء البيضاء، بجانب زيارة الداخلة وبلاط وباريس .

أضاف شوقي أن الفوج يختتم زيارته بمركز الخارجة، وسط توفير الإقامة والإعاشة وكافة سبل الراحة لضمان استفادة الشباب المشارك بكل فوج والتعرف على مقومات المحافظة في المجالات المختلفة، في ظل الطقس المعتدل الذي تتمتع به المحافظة خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن المحافظة تواصل استقبال افواج رحلات اعرف بلدك حتى فبراير المقبل.