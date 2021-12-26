مجلس التعاون الخليجى يصدر تقييما لتأثير كوفيد على دول الخليج

إيمان حنا

أصدر المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجى تقرير تأثير جائحة كوفيد-19 على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفق بيان صحفى للمجلس.

ويستعرض التقرير جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى مواجهـة تداعيـات جائحة كوفيد-19 علـى القطاعـات الصحيـة والاقتصادية والمجالات الاجتماعية والبيئيـة من خلال تكريس مواردهـا وإمكانياتهـا لاتخـاذ أفضل التدابيـر الوقائيـة والعلاجية والتوعويـة الفوريـة والحاسـمة للحـد مـن انتشـار الجائحـة بيـن سـكان دول مجلس التعاون.

ويسلط التقرير الضوء على التدابيــر والسياســات ذات الفاعلية والكفاءة التى اتخذتهــا الــدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 غيـر المسـبوقة، كما يتطرق التقرير إلى التدابيـر التحفيزيـة للتعافـى والحـد مـن التأثيـرات الاقتصادية وبعـض الـرؤى الاستشرافية المرتبطـة بالتعافـى الاقتصادي.

ويأتى إصدار التقرير ضمن أعمال الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى الرصـد الدقيـق للإحصاءات والمؤشرات والبناء لأنظمـة معلوماتيـة، بهدف دعـم متخـذى القـرار وراسمى السياسات فى دول مجلس التعاون، والجمهـور بمعلومـات دقيقــة وحديثــة وذات مصداقية.