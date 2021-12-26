"متخليش حد يضحك عليك".. 5 أشياء تميز أسماك البوري عن الطوبار.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا خلال جولة في سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد الأسعار والأنواع، اليوم الأحد، كذلك الفرق بين السمك البورى والسمك الطوبار.

ويعد سمك البوري الأكثر شهرة وانتشارًا في الأسواق بكل المحافظات، وهو الأكثر مبيعًا مقارنة بالأصناف الأخرى، إلا أن وجود فصيلة أخرى من السمك البوري أقل سعرًا وطعمًا، وهى أسماك "طوبار"، ولا يستطيع المواطن العادي التفرقة بينه وبين البوري، وهو ما يدفع بعض التجار، لبيع الطوبار على اسم البوري.

ويقول فتحى الناغية، تاجر أسماك، إن كثيرا من المواطنين يأكلون السمك الطبار سواء مشوي أو سنجاري، علي أساس أنه بورى، رغم أن في فرق بين النوعين في السعر والطعم، مشيرًا إلي أن سمك الطوبار من العائلة البورية، وشبيهة بالبورى جدًا، ويمكن التفرقة بينهم من خلال الشكل الخارجي يميز بين البوري والطوبار، وهو ما يجب على المواطنين معرفته لكي لا يتعرضوا للغش من قبل البائعين، خاصة أن الطوبار يقل في سعره عن البوري بحوالي 25 جنيهًا.

وأكد "الناغية"، أن السمك البوري يتميز بفم مفلطح، يشبه في الشكل نصف القوس، وشفتاه كبيرتان نسبيًا، ويتميز بلون ظهره الأزرق الغامق، ويكون به نقطة زرقاء إلى جوار الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة، ويكون له غشاء دُهني على عيون السمكة يشبه الجفن الرامش الذي يغطي أعين الدجاج، بينما سمك الطوبار يتميز بفمه المدبب نسبيًا، وشفتاه رفيعة إلى حد كبير، وظهره لونه أسود، وبه نقطة سوداء أمام الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة، وهو عكس البوري تمامًا في اللون والمواصفات.

وكشف فتحى الناغية، تاجر أسماك، عن أسعار الأسماك اليوم الأحد، كالتالى: الشبار من 15 إلي 25 جنيه، والبورى من 40 و45 جنيه، والبورى المبطرخ بـ 60 جنيه، والقاروص الوسط 70 جنيه، وقاروص القنال الكبير بـ 100 جنيه، ولوط المزارع بـ 70 جنيه، ولوت القنال بـ 90 جنيه، ودنيس المزارع بـ 60 جنيه، ودنيس العريش بـ 70 جنيه، ودنيس القنال بـ 150 جنيه، ولشته الكبير بـ 70 جنيه، والسهلية وسط بـ 60 جنيه، وشخرم بـ 50 جنيه، والسردينة بـ 30 جنيه، مكرل حشو وبشوى بـ 50 جنيه، والجمبرى من 80 حتى 120 جنيه، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيه، الكابوريا من 30 إلي 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 50 جنيه، وسمك سوبيا بـ 160 جنيه، والبورى المبطرخ 65 جنيه، والبورى المنزوع منه البطروخ 30 جنيه، وسعر كيلو البطروخ الطازجة بـ 300 جنيه.