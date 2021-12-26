كل ما تريد معرفته عن العلاج بالليزر بالأكسجين لتساقط الشعر

كتبت إيناس البنا

بغض النظر عما إذا كان رجلًا أو امرأة ، يمكن أن يؤدي تساقط الشعر إلى انهيار نفسي كبير، مما يؤدي إلى تدنى الثقة بالنفس.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية الدولية لجراحة استعادة الشعر (ISHRS) في عام 2009 أن الرجال الذين يمتلكون شعرًا ممتلئًا يتمتعون بمزيد من الثقة وقد يكونون أكثر نجاحًا في حياتهم المهنية، بالإضافة إلى ذلك اعترف 59.8٪ بأنهم يفضلون الحصول على شعر أكثر من المال أو المزيد من الأصدقاء.

يمكن أن يساعد الاحتفاظ بالشعر أو استعادته في جعل الناس أكثر ثقة لذلك ، إذا كنت تعاني من تساقط الشعر ، أو ترقق الشعر ، أو مشاكل فروة الرأس ، فقد يكون العلاج بالليزر خيارًا جيدًا، وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يعتبر العلاج بالليزر آمنًا وفعالًا ويمكن تحمله وأقل توغلًا من جراحة زراعة الشعر.

س:ما هو العلاج بالليزر بالأكسجين؟



يعد العلاج بالليزر بالأكسجين من أكثر الطرق المبتكرة التي تساعد على الاحتفاظ بالشعر، فهو علاج تقني متقدم معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يقدم تأثيرات علاجية فائقة لفروة الرأس في حالة الصلع الوراثي (تساقط الشعر عند الذكور والإناث).

يُشار أيضًا إلى العلاج بالليزر المنخفض باسم العلاج بالليزر ذو الحزمة الباردة والذي له طول موجي غير جراحي مع نسبة 100 % من الأكسجين المعطى لفروة الرأس مما يعزز فعالية العلاج، وهو خيار آمن جدًا لغرض نمو الشعر الصحي والفعال.

س: ما هى فوائد العلاج بالليزر ؟



استقرار تساقط الشعر

يزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر

يعيد نمو الشعر إذا كانت الجذور حية تحت فروة الرأس

يحسن حالة فروة الرأس

يقلل من قشرة الرأس عن طريق تحسين توازن درجة الحموضة في فروة الرأس

س:ما فوائد الأكسجين في فروة الرأس؟



ينشط انتاج الكولاجين.

يوازن إفراز فروة الرأس، يرطب فروة الرأس ، ينظم إفراز الغدة الدهنية.

يعيد هيكلة الخلايا السليمة ويحسن مناعة الجلد

يعزز السوائل والمغذيات بين الخلايا

س:كيف يعمل العلاج بالليزر لتساقط الشعر؟



علاج الشعر بالليزر هو أسلوب غير جراحي في علاج مشاكل تساقط الشعر وترقق الشعر وفروة الرأس، باستخدام جهاز ليزر طبي يحتوي على ليزر علاجي منخفض الإضاءة، يتم توصيل الطاقة الضوئية مباشرة من ثنائيات الليزر التي تغطي رأسك، مما يساعد على تحفيز التمثيل الغذائي للخلايا والخلايا التالفة لإصلاح نفسها.

تشير الأبحاث إلى أن علاجات الليزر يمكن أن تحفز بصيلات الشعر على الدخول في دورة النمو، والشعر المتطور من خلال التحفيز يكون أكثر صحة وأقوى من الشعر الطبيعي.

تم اختبار فعالية العلاج بليزر الأكسجين وإثباتها بواسطة علماء من جامعة بنسلفانيا، ووجدوا زيادة في كثافة الشعر بنسبة 40-60٪ ومعدل نجاح 85٪ في وقف تطور تساقط الشعر بعد العلاج.

يستغرق العلاج بالليزر بالأكسجين 40-45 دقيقة من وقتك، وسيحدد طبيبك عدد الجلسات بعد فحص فروة رأسك وحالة شعرك.