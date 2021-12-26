كاردينال النمسا: نحتاج لمزيد من التضامن الدولي في مواجهة أزمة كورونا

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دعا الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس أساقفة النمسا، إلى مزيد من التضامن الدولي في مواجهة أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها تهدد حياة الإنسان فى كل مكان .

وقال الكاردينال - في كلمته السبت خلال قداس عيد الميلاد المجيد الذي عقد بكاتدرائية شتيفانس بوسط فيينا – أن الوباء له تأثيرات وعواقب على كل إنسان ونحن في حاجة إلى تماسك المجتمع والتخلي عن الصراعات الضيقة والمصالح الخاصة.

ودعا إلى التأمل فى مغزي عيد الميلاد المجيد والاستفادة منه في نشر قيم المحبة والآخاء واحترام الإنسان في كل مكان، مجددا دعوته للحكومات إلى استقبال اللاجئين والرحمة بالإنسان، معربا عن أسفه لحوادث غرق اللاجئين فى البحر أثناء البحث عن فرص للنجاة من أجل حياة أفضل.

يشار إلى أن احتفالات عيد الميلاد المجيد أقيمت في النمسا اليوم وسط قيود صحية واسعة لمنع انتشار متغير " أوميكرون" في البلاد بينما تتأهب النمسا إلى إعادة فرض حظر التجول اعتبارا من الاثنين المقبل وبحث إجراء إغلاق عام جديد في يناير المقبل.