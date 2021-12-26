قطع المياه عن مدينة جرجا بسوهاج الليلة للقيام بأعمال الصيانة وغسيل الشبكات

سوهاج محمود مقبول

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن مدينة جرجا وقراها اليوم الأحد وغداُ الاثنين فى الفترة من الحادية عشرة مساءً وحتى الرابعة فجرا ولمدة خمسة ساعات لإجراء اعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه جرجا السطحية وغسيل شبكات المياه، كما انه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية فى حالة وجود شكاوى من المواطنين.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.