قصة إبراهيم مروض الكوبرا يعيش أغرب حياة مع 100 أفعى وتماسيح وعقارب سامة.. لايف

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً مع الشاب ابراهيم طارق الشهيرة بإبراهيم كوبرا 20 سنة من محافظة الدقهلية والذى يهوى تربية الافاعى والزواحف.

وقال ابراهيم كوبرا انه تربى داخل منزل يمتلئ بالثعابين والأفاعى والكوبرا، مشيراً إلى أن والده هو من قام بتعليمة هذه الهوايا، حيث أن والده احد المحترفين فى تربية الافاعى والكوبرا.

وقال ابراهيم انه يقوم بتربية ثعبان الشراقى، وثعبان الملس السادة، مشيراً إلى أن هذه الثعابين تقوم بتغير جلدها حسب هرمونات كل ثعبان.

وقال ابراهيم انه سعيد بالحياة مع الثعابين، مشيراً إلى انه لا يستطيع النوم قبل الاطمئنان على الثعابين، موكداً انه هو من قام باصطياد هذه الثعابين من الحقول.

وقال إبراهيم كوبرا إنه نجل طارق كوبرا أحد المشهورين فى اصطياد الأفاعى والكوبرا بمحافظة الدقهلية، مشيرً إلى أن من أخطر أنواع الثعابين هى الكوبرا وخاصة فى المناطق الزراعية بقرى الدقهلية.

وتابع، إبراهيم أنه يقوم كل يوم باصطياد الكوبرا والأفاعى فى جولة صباحية يقوم بها بدراجته البخارية، فالأفاعى بها سم قادر على قتل فيل، ويقوم بتقبيل الكوبرا ووضعها فى فمه أثناء العروض التى يقوم بها فى السيرك.