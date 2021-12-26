قافلة جامعة سوهاج البيطرية المجانية تنطلق لقرية الطليحات وتناظر 410 حالات

سوهاج محمود مقبول

انطلقت قافلة كلية الطب البيطري المجانية بجامعة سوهاج، لقرية الطليحات بمركز جهينة، حيث تم مناظرة وعلاج 210 رؤوس من الحيونات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد 200 من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه وفقاً لتوجيهات الدولة بتسخير كافة الامكانيات لخدمة القري الأكثر احتياجاً، تنظم الجامعة العديد من القوافل البيطرية المجانية تنفيذاََ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت عدد من أعضاء هيئة تدريس بالكلية المتخصصون في أمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن، حيث قاموا بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث شارك بالقافلة عدد ٣٠ طالب وطالبة بالكلية، تم تدريبيهم على كيفية تقديم الخدمات والاستشارات البيطرية لأهالي القرية، وطرق الفحص والعلاج والتواصل الصحيح مع أصحاب الحالات، لافتاً إلى أنه تم أيضا أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية، وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها و العمل على الحد منها.



علاج احد الحيوانات بالقافلة



حيوان يتلقى العلاج



حمار يخضع للفحص



جاموسة تخطع للكشف