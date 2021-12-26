اليوم السابع
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فض أحراز المتهمين بـ"خلية تنظيم الأجناد الإرهابية" خلال ساعات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:00 ص
فض أحراز المتهمين بـ"خلية تنظيم الأجناد الإرهابية" خلال ساعات هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تفض الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الأحد، أحراز المتهمين بقضية "خلية تنظيم الأجناد" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى ومحمد مصطفى.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتوصلت التحقيقات لقيام المتهمين لتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وتلقي أعضاء وتركيب المفرقعات، بتكليف من مسئول التنظيم "م.ع"، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم "ى. أ"، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.


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