اليوم السابع
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غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:26 م
غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة قافله طبية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة خلال يومي 27 و28 من ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


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