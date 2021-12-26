غدا.. "أمير البهجة" على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدى صابر فى السابعة من مساء غد الاثنين 27 ديسمبر حفل "نادى سينما أوبرا الإسكندرية" وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز.. حيث يتم عرض الفيلم الوثائقى “أمير البهجة” عن السمات الفنية للفنان الكبير محمد فوزى.

يعقب الفيلم ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم الدكتور حسين بكر مدير التصوير السينمائى والمدرس بالمعهد العالى للسينما.

يشار إلى أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2018/2019 بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية..وان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.