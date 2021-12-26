طالبة كفيفة 11 سنة تحفظ القرآن كاملا.. تسير كل يوم 2 كيلو للوصول إلى المعهد

الدقهلية شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع تلميذة كفيفة بالصف السادس الابتدائى، و مدير المعهد واحد المدرسين بعد الاحتفال بها بممر شرفى احتفالا بحفظها للقرآن، وقالت رؤى السيد متولى إنها بالمعهد الأزهرى بقرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمى الأمديد، أنها حفظت القرآن على يد الشيخ الأحمدى، منذ سنة ونصف وقالت أن الشيخ كان يحفظها لوح مكون من 15 سطر ولكنها كانت تزيد من عندها وتحفظ صفحة كاملة.

وقال ايهاب الشريف مدير المعهد ، بأن التلميذة رؤي كانت مجتهدة منذ التحاقها بالمعهد ، واذداد تميزها خلال السنوات القليلة الماضية ، حتي ظهر تفوقها بعد الانتهاء من حفظ القران الكريم ، وتم عمل العديد من المسابقات بالمعهد وكانت يظهر تفوقها وتحصل على العديد من الجوائز ، كما تم تكريمها أكثر من مرة ، واضاف بأنه نحن تتنبأ لها بمستقبل باهر خلال الفترة القادمة ، لانه لديها كريزمه كبيرو وحضور قوي .

واضاف أن ربنا سبحانه وتعالي حباها بحب كبير لزميلتها فى المعهد فكل يوم واحدة من زميلاتها بتكون مسئوله عنها فتحمل لها الشنطة ، و تصعد معها إلى الفصل وتوصلها إلى المنزل على الرغم من بعد المسافة بين المعهد والمنزل يصل الى اثنين كيلو ، و تذهب معها إلى الحمام ، وكل ذلك يتم بدون تكليف ولكنه بحب شديد من الطلبة لرؤي.

ويقول سالم بكر أحد المدرسين بالمعهد أنهم سعداء جدا برؤي، وهي مصدر سعادة وبهجة لنا ، واضاف بأن المعهد حدث به طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية ، ورؤي كانت أحد الأسباب فى هذا الحالة لأنها تبعث الأمل فى الجميع.



وقالت رؤي أنها كانت تستمع إلى القرآن من خلال هاتف مسجل عليه القرآن كامل، فيما أضافت الطالبة بأنها متفوقه دراسيا، ويشهد بذلك كل أساتذتها حيث كرم معهد كفر سنجاب الابتدائى الأزهرى بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، الطالبة رؤى بالصف السادس الابتدائى بالمعهد، من ذوى الهمم كفيفة البصر بعد أن أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتم تشجيعها وتكريمها من المعهد وبعض الداعمين لها وسط ممر شرفى تكريماً من زملائها فى حالة من الفرحة والابتسامات من جميع الحضور.



وقد شارك كل من الشيخ سالم بكر، وكل أعضاء هي التدريس فى تكريم الطالبة، والدكتور أحمد جمعة والى، وتم إهداء الطالبة مصحفا، وطالبها الجميع بالتفوق بدراستها كما تمكنت التفوق وحفظ كتاب الله.

