سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 26-12-2021

كتبت ريهام الباشا

ثبت سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 26-12-2021، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء. ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.