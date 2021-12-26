اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 26-12-2021

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:42 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 26-12-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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ثبت سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 26-12-2021، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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