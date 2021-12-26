زى النهادرة.. ميلاد "إيلى كوهين" جاسوس إسرائيلى كشفه رأفت الهجان وأعدمته سوريا

كتب محمد جمال

إيلى كوهين، صاحب الأسماء الثلاثة، نعم هو الاسم الذى نعرفه به، ولكن اسمه كاملًا هو «الياهو بن شاؤول كوهين»، واسمه العربى الذى اتخذه ستارا للتجسس هو "كامل أمين ثابت".

إيلى كوهين يهودى سكندرى ولد فى مثل هذا اليوم فى 26 ديسمبر 1924، وحينما بلغ العشرين فى 1944 انضم إلى منظمة الشباب الصهيونى فى الإسكندرية، وبعد حرب 1948أخذ يدعو مع غيره من أعضاء المنظمة لهجرة اليهود المصريين إلى فلسطين، وفى 1949‏ هاجر أبواه وثلاثة من أشقائه إلى إسرائيل، وبقى هو ‏وعمل تحت قيادة (إبراهام دار) أحد كبار الجواسيس الإسرائيليين فى مصر.

شارك كوهين فى سلسلة التفجيرات لبعض المنشآت الأمريكية فى مصر بهدف تكدير العلاقة بين مصر وأمريكا، وتم إلقاء القبض على أفراد الشبكة فى فضيحة لافون وأمكنه إثبات براءته، وفى عام 1955 خرج من مصر إلى إسرائيل، والتحق‏ بجهاز الموساد ثم عاد إلى مصر‏ ووضعته المخابرات المصرية تحت مراقبتها ثم تم اعتقاله مع بدء العدوان الثلاثى على مصر فى ‏1956.



ايلى كوهين

بعد الإفراج عنه، هاجر إلى إسرائيل عام 1957، وعمل محاسبًا ثم مترجمًا فى وزارة الدفاع، ولما رأت المخابرات الإسرائيلية فى «كوهين» مشروع جاسوس جيد تم إعداده لزرعه فى مصر ثم رأت أن أنسب مكان لزرعه هو دمشق.

وفق ترتيبات الموساد وقصتها الملفقة أصبح كوهين تاجرًا مسلمًا يحمل اسم «كامل أمين ثابت».

هاجرت عائلته إلى الإسكندرية ثم سافر عمه إلى الأرجنتين عام ١٩٤٦، ولحق به كامل هو وعائلته عام ١٩٤٧، وبقى هناك يعمل فى تجارة الأقمشة.

فى٣‏ فبراير ‏١٩٦١،‏ غادر كوهين إسرائيل إلى زيوريخ‏،‏ ومنها حجز تذكرة سفر إلى سانتياجو بجواز سفر جديد يحمل إسمه الجديد، ثم الأرجنتين حيث تأكد حضوره كرجل أعمال سورى وطنى ناجح‏ ومحبوب ذى مكانة متميزة فى الجالية العربية، وعلى المآدب التى كان يقيمها ‏التقى الدبلوماسيين السوريين وأقام معهم علاقات حميمة.

حين تلقى الإشارة بالسفر إلى سوريا وصلها فى ‏١٩٦٢ محملًا بعدد من التوصيات للشخصيات المهمة فى سوريا، وسرعان ما بدأ الموساد يتلقى رسائله التى لم تنقطع لأربع سنوات بعدما نجح فى إقامة شبكة علاقات واسعة ومهمة مع ضباط الجيش وكان يزورهم ‏ فى مواقعهم ويتحدثون معه بحرية عن تكتيكاتهم فى حالة نشوب الحرب مع إسرائيل‏‏، فضلًا عن تصويره تحصينات الجولان بواسطة آلة تصوير دقيقة مثبتة فى ساعة يده‏‏.

أما عن قصة سقوطه واكتشاف أمره فقد ذكرها «رفعت الجمال» (رأفت الهجان) الذى قال إنه شاهده فى سهرة جمعت مسؤولين فى الموساد وقالوا إنه رجل أعمال إسرائيلى فى أمريكا.

وفى أكتوبر 1964 كان الهجان فى رحلة عمل لروما للاتفاق على أفواج سياحية ورآه فى صورة مع قياديين سوريين وتحتها تعليق يقول: (الفريق أول على عامر بصحبة القادة العسكريين والعضو القيادى لحزب البعث كامل أمين ثابت)، ولم يكن كامل هذا سوى إيلى كوهين، فطلب الهجان من قلب الأسد «محمد نسيم» العمل خارج إسرائيل وأوضح له السبب بالأدلة، وطار رجال المخابرات المصرية شرقاً وغرباً وقابل مدير المخابرات الرئيس عبدالناصر، وطار فى نفس الليلة بطائرة خاصة إلى دمشق حاملاً ملفاً ضخماً للرئيس السورى، وتم القبض على كوهين وحوكم وأعدم «زى النهارده» 18 مايو 1965.