زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت في اليونان

كتب محمد جمال

قال مركز رصد الزلازل الأوروبى-المتوسطى (EMSC)، إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الأحد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي 18 ديسمبر الحالى، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق فى البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

يذكرأن، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط، نوفمبر الماضى، بحسب "روسيا اليوم" .

ونقلت عن "آفاد" قولها إن الزلزال وقع فى الساعة 08,14 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 6,15 كم.