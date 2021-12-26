اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:02 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شواطئ مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" جنوب الفلبين

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:50 ص
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شواطئ مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" جنوب الفلبين زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، شواطئ مقاطعة «دافاو أوكسيدنتال» جنوبي الفلبين صباح اليوم الأحد.


وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، حسب ما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية، بأن الزلزال التكتوني وقع الساعة 10:22 صباحًا بالتوقيت المحلي للفلبين، وتم رصد بؤرة الزلزال على بعد 388 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة بلوت (بلدية سارانجاني).


وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من احتمالية حدوث هزات ارتدادية في وقت لاحق.. في حين لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار هيكلية حتى الآن.


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