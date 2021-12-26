روسيا تسجل 23 ألفا و721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت روسيا 23 ألفا و721 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و392 ألفا و20 حالة.



وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم /الأحد/ - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 304 آلاف و218 شخصا، وذلك بعد تسجيل وفاة 968 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار إلى أن 37 ألفا و285 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 9 ملايين و259 ألفا و771 شخصًا.