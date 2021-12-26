اليوم السابع
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رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: 335 شركة ناشئة بـ2021

الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:38 م
رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: 335 شركة ناشئة بـ2021 لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

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كشف عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا ) عن بلوغ عدد الشركات الناشئة الجديدة خلال العام الجارى نحو 335 شركة مقابل مستهدفة 270 شركة، لافتًا إلى أن مصر بها أكبر نسبة استثمار أجنبى فى هذا الصدد، بالشرق الأوسط وذلك لعنصرين أولهما انخفاض الكلفة مقابل مهارات أعلى.

 

جاء ذلك اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى، والتى شهدت استعراض المهندس عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الهيئة خلال الفترة القادمة.

 

وقال محفوظ، أن البرامج التدريبية التى تنظمها الهيئة للشباب مختلفة وليست قائمة على الأمور النظرية، بل يلتزم المتدرب بتقديم مشروع لكى ينجح فى الاختبارات، مشيرًا إلى أنه يتم لاحقا إجراء مسح على عينات عشوائية للوقوف على نسبة الشباب الذى وجد فرصة عمل فى ضوء التدريب ونسبة المترقين ونسبة من قاموا بالشغل الحر.

 

ونوه الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى مركز الابتكار التكنولوجى الذى تم افتتاحه فى سبتمبر 2010 لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بين طلاب الجامعات المصرية ودعم الشباب المتحمس لابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و يطمحون لأن يكونوا رواد أعمال فى المستقبل، من خلال توفير تعليم ريادة الأعمال توفير برامج لبناء قدرات الشباب وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار. 

 

ولفت محفوظ، إلى أن المركز يعتبر الأول من نوعه فى مصر والثانى على مستوى القارة الافريقية والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كونه عضوا معتمدا لدى الشبكة الأوروبية للأعمال. 

 


هيئة التنميه الصناعيه

لجنه الاتصالات

مجلس النواب

ايتيدا

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