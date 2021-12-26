رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية: سيتم زراعة محاصيل استراتيجية بتوشكى

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية إن مشروع توشكى، يعد أحد أكبر المشروعات العملاقة الكبرى، ويضاف إلى مشروع الدلتا الجديدة، مشيراً إلى أن المشروع مقسم على أربع أقسام ويهدف إلى زراعة مليون فدان زراعى، مشدداً على أن المنطقة جاذبة للاستثمار لذلك تم تذليل كافة العقبات بتوجيهات من القيادة السياسية، وتابع:" سيتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول الذرة والقمح".

وأضاف "الشحات"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه تم التغلب على المنطقة الجرانيتية التي كانت تعيق عمل المشروع، وعمل الطرق ووضع مخضات المياه، وتابع:" تم زراعة 1.4 مليون نخلة و20 ألف فدان منزرعة الآن في منطقة توشكى خلاف الأراضى الضخمة التي تم استصلاحها جاهزة الآن للمستثمرين".

وأكد "الشحات"، أن الدولة تنفذ شبكة طرق قوية من وإلى منطقة توشكى ومحافظة أسوان، وهناك12 ألف عامل يعملون بالمنطقة التي تعد منطقة استراتيجية، موضحاً أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توفير البنية التحتية لمقومات الزراعة من أجل الاستدامة الزراعية.