رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار المدير الأكاديمى لمقر الجامعة بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت لجنة اختيار المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لمنصب المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وضمت اللجنة كل من الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب السابق.

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعاتها، إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح، ورؤية كل متقدم لتطوير مقر الجامعة بالعبور، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص جامعة بنها على اختيار الأكفأ من المتقدمين وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.