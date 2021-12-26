رئيس القابضة للمياه: نسعى لميكنة خدماتنا..وتم تركيب 600 ألف عداد مسبق الدفع

كتب أحمد حسن

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتعاون بين شركتى خالص وفورى دهب، فى إطار اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة والبنك الأهلي المصري، والتى تهدف لقيام البنك بتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، اهتمام الشركة بالتوسع فى تعميم منظومة العداد مُسبق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يوفر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأضاف" نسعى حاليا إلى ميكنة خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع ضمن خطة الشركة القابضة وذلك تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تركيب نحو 600 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، وجارى توريد 600 ألف عداد ضمن المناقصات التى تم طرحها خلال الفترة السابقة تماشيا مع توجهات الدولة لتركيب العدادات مسبقة الدفع لجميع الجهات الحكومية.

ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر لفريق عمل البنك الأهلى والقطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة لما قدموه من نموذج فى التعاون وتذليل كافة المعوقات من خلال حلول مبتكرة وغير تقليدية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مشيرا أن التعاون مع الشركات المختلفة للسداد الالكترونى يتيح قنوات مختلفة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحى ليجنى ثمارها المواطنين.

ومن جانبه، أكد يحى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة المدفوعات، ودعم الشمول المالي، حيث يساهم البنك فى تنفيذ هذه التوجهات، وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، ومن أهمها المياه، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.

وأشار أن البنك الأهلى لديه أكثر من 20 مليون عميل، وما يقرب من7 ملايين عميل حاليين يستخدمون الخدمات الالكترونية، موضحا أن الاتفاقية تهدف لتوفير التمويل اللازم لعملاء شركة مياه الشرب بالمنوفية، لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، واستبدال وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وتغيير العدادات المعطلة، وذلك تماشيا مع الخطة المتكاملة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتوسع فى تعميم منظومة العداد مسبوق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل.

وأوضح أن البنك يمنح عملاء الشركة تمويلا شخصيا (قرضا) يوازى قيمة اجمالى تكلفة تركيب أو إحلال عدادات المياه الالكترونية مسبقة الدفع، وذلك بعد استلام البنك أصول كافة المستندات الموقعة من العمل والمؤيدة لاستحقاقه التمويل من جانب البنك، على أن يتم تحصيل أقساط التمويل المستحقة للبنك من خلال كافة منافذ شركتى فورى دهب وخالص وقنوات الدفع الالكترونية لهما.

ووجه نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الشكر، للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه المنوفية على تفعيل وتحديد منهجية العمل ضمن البروتوكول الموقع، وتفعيل قنوات التحصيل الالكترونى، ما يدعم دور البنك الأهلى فى المشاركة والمسئولية المجتمعية تجاه المواطنين.

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن شركة المنوفية هى أولى الشركات التابعة للشركة القابضة تفعيلا لبروتوكول التعاون مع البنك الأهلى لتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع، مشيرا إلى الجهود المستمرة التى قدمها القطاع التجارى ومركز المعلومات بالشركة لتفعيل اليات ومنهجية العمل لتوفير الخدمات الالكترونية للمواطنين.

وقال حسام عز الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة فورى، أن شركات المياه نجحت على مدار العام الماضى من توحيد وتطوير منظومة المدفوعات بشكل عام وتطوير منظومة المرافق والخدمات الإلكترونية والتركيز على خدمات الدفع المسبق.

وأضاف معتز السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة خالص، أن الشركة القابضة بدأت فى توحيد نظام موحد للخدمات الالكترونية، ويأتى التعاون مع شركات المياه ضمن المسؤولية المجتمعية لشركة "خالص" والتى تهتم بتقسيط قيمة العدادات مسبقة الدفع، وتوفير الخدمات بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.