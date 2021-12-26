اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:37 م
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دفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصام دراجة بخارية بالعياط

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:00 م
دفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصام دراجة بخارية بالعياط دراجة بخارية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شخص لقى مصرعه بمنطقة العياط، نتيجة حادث تصادم أثناء استقلاله دراجة بخارية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

لقى شخص مصرعه بمنطقة العياط فى الجيزة، حيث تعرض لحادث تصادم بالطريق الصحراوي، أثناء قيادته دراجة بخارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى بالعياط.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى خلال قيادته دراجة بخارية تعرض لحادث مما أسفر عن مصرعه نتيجة الإصابات التى لحقت به.

 

وتم التوصل لهوية المتوفي، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


اخبار الحوادث

حادث تصادم

دراجة بخارية

العياط

الطريق الصحراوى

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