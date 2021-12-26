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حياة كريمة: نستهدف إنشاء 483 مكتبة بمحافظات المبادرة ضمن خطة بناء الإنسان

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص
حياة كريمة: نستهدف إنشاء 483 مكتبة بمحافظات المبادرة ضمن خطة بناء الإنسان حياة كريمة - أرشيفية
ماجد تمراز

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قال ندا خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إنه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بمحور بناء الإنسان، ضمن المشروع القومى لحياة كريمة، قامت المبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بإطلاق مبادرة المكتبات الثقافية، وتستهدف إنشاء 483 مكتبة على مستوى محافظات المبادرة بالمرحلة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "المكاتب المستهدف إنشاؤها، ليست مجرد مكتبة لبيع الكتب بأسعار رمزية، وإنما سيتم توفير مساحات لإقامة فعاليات ثقافية، وتضم كتبا لكل الفئات العمرية، الأطفال والكبار والشيوخ".

وقال: "المكتبة ستعمل على الحفاظ على الهوية البصرية والانطباع الثقافى الذى تتميز به كل محافظة من المحافظات التى دخلت ضمن المبادرة، كما تضم المكتبات مكتبة صوتية للأهالى غير القادرين على القراءة، تستخدم فيها التكنولوجيا".

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

المكتبات العامة

بناء الإنسان

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