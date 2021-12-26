حياة كريمة بأسوان.. تطوير وإنشاء 57 مكتب بريد.. اعرف التفاصيل

أسوان - صلاح المسن

يتوالى تنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار "مبادرة حياة كريمة" بمحافظة أسوان و تشهد قرى ونجوع مركز ادفو بمحافظة أسوان معدلات تنفيذ عالية فى مختلف أعمال المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقاً للجدول الزمنى والمعايير والمواصفات الموضوعة مسبقا.

ويسلط اليوم السابع الضوء على مشروعات تطوير وإنشاء مكاتب البريد والتى بلغت حتى الآن نحو 57 مكتب بريد تساعد فى تسهيل العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة الدولة لإحداث نهضة تنموية وخدمية ملموسة تحقق رضاء المواطن بمختلف الخدمات المقدمة بكافة قطاعات العمل العام. .

ويشهد مركز ادفو العديد من المشروعات منها فى مجلس قروى القنان، حيث جارى الإنتهاء من تطوير مكاتب البريد بالوحدة المحلية لقرية القنان وهى مكتب بريد القنان و مكتب بريد حاجر السباعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ومكتب بريد الرمادى بحرى، ومكتب بريد وادى عبادى اول والذى وصلت نسبه التنفيذ 100%.

وفى قرى وادى الصعايدة تتم معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة، حيث تشهد قرية الشهامة إحلال وتجديد مكتب بريد الشهامة ليقدم جميع الخدمات البريدية والمعاملات المالية و إدخال أحدث تكنولوجيا المعلومات لإرضاء العملاء من مواطنى أسوان، تم افتتاح مكتب بريد حاجر ادفو بمعرفة لجنة من الهيئة القومية للبريد بأسوان، كما انه من المقرر أن يفتتح مكتب بريد نجع هلال قريبا.

وفى مركز كوم امبو تتواصل بقرية إقليت بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تشغيل مكتب بريد الرغامة البلد بعد حل مشكله الكهرباء، حيث تقدم المكاتب الخدمات المالية والحكومية وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالى المنطقة.

وفى مركز نصر النوبة يجرى تطوير وإنشاء العديد من المكاتب البريدية التى تضم منافذ خدمة جديدة وماكينات حديثة والتى يتم إنشاؤها بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر منها مكتب بريد العلاقي.

ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"تساهم فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.