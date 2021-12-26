اليوم السابع
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حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الأستروكس والهيروين فى المنوفية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:45 م
حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الأستروكس والهيروين فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته كميات من مخدر الاستروكس، والهيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته كميات من مخدر الاستروكس، والهيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط عاطل له معلومات جنائية ،ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون وله محل إقامة آخر بدائرة مركز قليوب،وبحوزته بندقية آلية ،فرد محلى ،عدد من الطلقات 150 جرام لمخدر الآيس ،100 جرام لمخدر الإستروكس ،100 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بأرتكابه الواقعة لترويج المواد المخدرة على المتعاطين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. مدير أمن المنوفية،مركز أشمون ،ضبط عاطل


مدير أمن المنوفية

مركز أشمون

ضبط عاطل

المحامى العام لنيابات المنوفية

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