"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 279 مليون حالة

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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 279 مليونا و477 ألفا و572 حالة.



وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و396 ألفا و885 حالة.. مضيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 52 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 816 ألفا و436 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و686 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات بـ 479 ألفا و682 حالة.