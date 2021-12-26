اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل شقتها في التجمع

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:28 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل شقتها في التجمع العثور على جثة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودهم، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقتها في منطقة التجمع، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.
 
وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الفتاة جنيستها أجنبية وكانت تعاني من مرض مزمن ونقلت إلى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها. 
 
 
 

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