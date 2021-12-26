اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بمعهد إعداد القادة..

جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:03 م
جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد جامعة كفرالشيخ تشارك فى دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك وفد من جامعة كفر الشيخ فى الدورة التى أقيمت فى معهد إعداد القادة بحلوان، فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ ديسمبر الحالى تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضم الوفد الدكتور حسنى زكريا السيد النجار، كلية التربية، والدكتور أسامه محمد مختار رخا، الأستاذ المساعد كلية الزراعة، والدكتورة آية الله إبراهيم رضا، كلية التربية الرياضية، والدكتور علاء محمد السيد شمس، كلية التربية، والدكتور ياسمين مصطفى شعبان، كلية الألسن.

وتضمن الملتقى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومى المصرى، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمى بمؤسسات التعليم العالى.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعه كفر الشيخ، أن ما أنجزته مصر فى مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأى حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحى الذى هيأته القيادة السياسية الرشيدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوصول إلى تلك النتائج التى لفتت أنظار العالم، وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التى تسير بخطى واسعة فى هذا المجال، من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومى، والعمل على تحسين الخدمات العامة، وذلك لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين.

وأضاف دسوقى، أن مشاركة الجامعة تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم فى المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

جامعة كفرالشيخ تشارك فى دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة
جامعة كفرالشيخ تشارك فى دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

حوكمه

استراتيجية وطنية

معهد إعداد القادة بحلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراء الكشف الطبى على 1205 حالات فى قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:09 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية استعدادًا لـ"إبداع 10"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:50 ص

الرئاسة فى أسبوع.. الرئيس السيسي يتابع تحضيرات استضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP27.. ويوجه بالتركيز على المتميزين من الأئمة.. ويزور جامعة كفر الشيخ.. ويستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:56 ص

رئيس الوزراء يشيد بالحوار المفتوح للرئيس السيسي مع طلاب جامعة كفر الشيخ

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:28 م

رئيس جامعة قناة السويس: شرفنا بلقاء الرئيس السيسى فى رحاب جامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:05 ص

رئيس جامعة كفر الشيخ: الرئيس علمنا نحلم ونتمسك بالحلم لتحقيقه

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:02 ص

نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: حوار الرئيس السيسى مع الطلاب كان حوارًا بين أب وأبنائه

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:57 م

منشد صافح الرئيس السيسي بجامعة كفر الشيخ: "كأنى سلمت على أبويا"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:50 م

إحدى طالبات كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ: الرئيس طمنا على مسقبلنا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:45 م

لميس الحديدى عن زيارة الرئيس السيسى لجامعة كفر الشيخ: يثبت اهتمامه بجميع الجامعات المصرية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:33 م

طالب حقوق بجامعة كفر الشيخ: الرئيس السيسى تحدث معنا حديث أب مع أبنائه

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة