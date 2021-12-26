جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك وفد من جامعة كفر الشيخ فى الدورة التى أقيمت فى معهد إعداد القادة بحلوان، فى الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ ديسمبر الحالى تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضم الوفد الدكتور حسنى زكريا السيد النجار، كلية التربية، والدكتور أسامه محمد مختار رخا، الأستاذ المساعد كلية الزراعة، والدكتورة آية الله إبراهيم رضا، كلية التربية الرياضية، والدكتور علاء محمد السيد شمس، كلية التربية، والدكتور ياسمين مصطفى شعبان، كلية الألسن.

وتضمن الملتقى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومى المصرى، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمى بمؤسسات التعليم العالى.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعه كفر الشيخ، أن ما أنجزته مصر فى مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأى حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحى الذى هيأته القيادة السياسية الرشيدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوصول إلى تلك النتائج التى لفتت أنظار العالم، وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التى تسير بخطى واسعة فى هذا المجال، من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومى، والعمل على تحسين الخدمات العامة، وذلك لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين.

وأضاف دسوقى، أن مشاركة الجامعة تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم فى المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.