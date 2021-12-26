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جامعة بنها تستضيف لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالأعلى للجامعات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:56 ص
جامعة بنها تستضيف لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالأعلى للجامعات اجتماع لجنة القطاع الطبى للجامعات المصرية بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتورة أميرة التهامى رئيس لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات، اجتماع لجنة القطاع والذي عقد في رحاب جامعة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتور وليد طلعت منصور القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها، وعدد من عمداء كليات وأساتذة العلاج الطبيعى وأعضاء اللجنة.

وفي كلمته أعرب الدكتور جمال سوسة، عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات، موجها التحية للجنة القطاع والأعضاء.

وأكد رئيس جامعة بنها، على دور كليات العلاج الطبيعى بصفة عامة وكلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها بصفة خاصة والتى تعد إضافة جديدة للقطاع الطبى داخل الجامعة، بالإضافة إلى دورها الهام فى مشاركة الأنشطة الطلابية والقوافل الطبية التى تنظمها الجامعة لخدمة أهالى محافظة القليوبية.

كما حرص رئيس الجامعة، على إهداء درع جامعة بنها للدكتورة أميرة التهامى رئيس لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات، تقديرًا من الجامعة لشخصها الكريم وتجديد الثقة لها رئيسا للجنة.

من جانبها قدمت الدكتورة أميرة التهامى رئيس لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات، الشكر والتقدير للدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لحسن الاستقبال والاستضافة.

من ناحية أخرى ناقش الاجتماع، دراسة العديد من الموضوعات الخاصة بالقطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالجامعات المصرية، كما قامت اللجنة بجولة ميدانية داخل كلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها شملت تفقد القاعات الدراسية ومعامل الكلي، والعيادات الخارجية والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

اجتماع لجنة القطاع الطبى للجامعات المصرية بجامعة بنها

اجتماع لجنة القطاع الطبى للجامعات المصرية بجامعة بنها

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

صورة جماعية للجنة القطاع الطبى
صورة جماعية للجنة القطاع الطبى

 


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القطاع الطبى للعلاج الطبيعى

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