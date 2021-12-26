تنفيذ 757 حكما قضائيا فى حملة تفتيشية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناء على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.

أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 757 حكما قضائيا تنوع ما بين ضبط 3 أحكام قضائية، وتنفيذ 130 حكم حبس جزئي و26 حكم حبس مستأنف و409 أحكام غرامات 189 أحكام المخالفات.

تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.