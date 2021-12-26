تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقرى بني قاسم والبكرية وزاوية الناوية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات أولاً بأول؛ لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تفقد مدحت صلاح رئيس المركز سير العمل في مشروعات قطاع الكهرباء ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة وإزالة معوقات تحديد موقع قاعدة لمحول تدعيم طاقة كهرباء قرية بني قاسم، وكذلك إحلال وتجديد وتدعيم الأعمدة الكهربائية بعزبة بني عوض التابعة لقرية بني ماضي، كما تابع مد شبكات الصرف الصحي وإنشاء محطة رفع وخط الطرد بقرية زاوية الناوية وقرية البكرية، وذلك ضمن 28 مشروعا للصرف الصحي بقرى مركز ببا.

كما تفقد رئيس المدينة التشطيبات النهائية بمدرسة طنسا الابتدائية بنات، حيث تتواصل الأعمال بالمدرسة، والتي يشرف على إنشائها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وتنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن أكثر من 25 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقرى ببا.

فيما تم تكثيف العمل وإنجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدينة والقرى وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لتتكامل مع مشروعات المبادرة لخلق حياة كريمة للمواطنين بريف وقرى المحافظة، حيث تم رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات والتي بلغت 120 طن قمامة من المحطة الوسيطة بمدينة ببا، فضلا عن رفع الأتربة وتمهيد ورش طريق طرشوب/ علي كيلاني والطريق الدائري بداية من قرية طنسا ومرورا بقرى البرانقة وبني ماضي وبني قاسم وطحا البشية، وطريق سدس/ هليه.



اعمال التنفيذ



توسعات بمدارس مركز ببا



توصيل خدمات الصرف الصحى