وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس السبت مع أعضاء باتحاد المرشحين للرئاسة لمناقشة تسريع وشفافية الانتخابات في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يعقد روبلي اجتماعات مع مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، للاستماع إلى اقتراحاتهم قبل اجتماع المجلس الاستشاري الوطني.
وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي قد دعا - الثلاثاء الماضي - قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في الـ 27 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال انتخابات البلاد.
يذكرأن، قتل خمسة إرهابيين وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة في عملية عسكرية قامت بها قوات الجيش الوطنى الصومالي، بالمناطق الواقعة قرب مدينة أوطيغلى التابعة لإقليم شبيلي السفلى.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات المسلحة واجهت مقاومة من إرهابيي الشباب الذين لاذوا بالفرار.. إلا أنها نجحت في الوصول إلى المناطق التي يضايق فيها العدو الإرهابي سكان المنطقة.
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