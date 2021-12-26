تصادم أكثر من 30 سيارة فى جمهورية بشكيريا الروسية بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب محمد جمال

بسبب تساقط الثلوج بغزارة وسوء الأحوال الجوية تصادمت أكثر من 30 سيارة على طريق فيدرالي في جمهورية بشكيريا الروسية، وفق ما أفادت به النيابة العامة المحلية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وكانت شرطة المرور البشكيرية كشفت سابقا أن 15 سيارة تصادمت على الطريق الرابط بين عاصمة الجمهورية أوفا ومدينة أورينبورغ، في حادث نتج عن سوء الظروف الجوية، وأسفر عن مصرع شخص واحد، وأوضحت الشرطة لاحقا أن الحادث خلف أيضا خمسة مصابين.

وقالت النيابة العامة إنها باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات الواقعة.