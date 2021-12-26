تشميع مطعم مأكولات سورية شهير بعد ضبط 450 كجم شاورما غير صالحة بالعجوزة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط 450 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مطعم مأكولات سورية شهير، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على المطاعم والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وشملت المضبوطات 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولايوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وقد تم التحفظ على المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة وذلك استكمالاً للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.