تسجيل دخول وخروج 14 سفينة بموانئ بورسعيد

وأكدت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .