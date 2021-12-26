تزامنا مع التقلبات الجوية.. تعرف على السنن النبوية عند نزول المطر

بالتزامن مع التقلبات الجوية وتعرض مصر لفرص سقوط الأمطار فى مناطق مختلفة، ينشر "اليوم السابع" السنن النبوية عند نزول الامطار كالآتى:

- تقول عند نزول المطر: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

- تقول "رحمة" لما ورد عن أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا رأى المطر "رحمة" رواه مسلم.

-الدعاء عند سماع صوت الصواعق والرعد .كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذا سمع الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك".

- كشف الرأس؛ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ، قَالَ: «فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»".