تداول 1731 طنا من البضائع و341 شاحنة و393 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1731 طن بضائع عامة ومتنوعة و341 شاحنة و393 سيارة ملاكي و5 معدات، وشملت حركة الصادرات 945 طن بضائع عامة و132 شاحنة و2 ملاكي ، كما تضمنت حركة الواردات 786 طن بضائع عامة و 209 شاحنة و391 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 83 شاحنة والسفينة امل بحمولة 80 شاحنة و13 ملاكي والسفينة AM OCEAN SLIVER فارغة قادمة من الهند لشحن فوسفات، وغادرت السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و 2 ملاكي .

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء وغادرت السفينة سيناء حيث تم استقبال 46 شاحنة بحمولة 786 طن و 1 ملاكي وتصدير 35 شاحنة بحمولة 945 طن، كما استقبل ميناء السويس السفينة بنياس 3 قادمة من جدة بحمولة 377 سيارة و 5 معدات .