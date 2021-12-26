اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 34 متهما بقضية "تقديم الكفن" بعين شمس لـ28 مارس

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:00 م
تأجيل محاكمة 34 متهما بقضية "تقديم الكفن" بعين شمس لـ28 مارس المجنى عليهم فى قضية تقديم كفن عين شمس _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" تقديم الكفن"، والمتهم فيها 34 شخصا من عائلة "المرغنية" وأخرين،  لجلسة 28 مارس المقبل.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم، وألقوا الرعب فى نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين ، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة  رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

 


تقديم الكفن

عائلة المرغنية

نظر القضية

محكمة الجنايات

عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالنصب فى واقعة "فيديو تقديم الكفن" لجلسة 21 ديسمبر

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 07:36 م

تأجيل محاكمة 4 متهمين بواقعة "تقديم الكفن" بقضية نصب جديدة إلى جلسة 30 نوفمبر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:14 م

تأييد أمر المنع بالتحفظ على أموال عائلة الميرغنى فى واقعة "تقديم الكفن" بعين شمس

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 01:53 م

إخلاء سبيل 6 متهمين بقضية "تقديم الكفن" فى عين شمس وتأجيل الجلسة لـ26 ديسمبر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:01 م

تأجيل محاكمة 34 متهما بقضية "تقديم الكفن" بعين شمس لـ26 ديسمبر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 05:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة