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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تنظيم الأجناد" إلى 30 ديسمبر الجاري

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:12 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تنظيم الأجناد" إلى 30 ديسمبر الجاري هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية "تنظيم الأجناد" الإرهابية، لجلسة 30 ديسمبر الجاري لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى ومحمد مصطفى.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتوصلت التحقيقات لقيام المتهمين لتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وتلقي أعضاء وتركيب المفرقعات، بتكليف من مسئول التنظيم "م.ع"، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم "ى. أ"، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.


تنظيم الاجناد

جماعة إرهابية

اخبار الحوادث

الجنايات

اجناد مصر

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