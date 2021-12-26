بوتين: لم يعد أمامنا مجال للتراجع بشأن المخاوف الأمنية

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده أصبحت في موقع لم يعد فيه أمامها مجالا للتراجع بشأن مباعث قلقها إزاء تمدد وتوسع حلف "الناتو" شرقا.



وقال الرئيس الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا ـ1"، اليوم الأحد "إن روسيا دُفعت إلى موقف لا يمكنها التزحزح عنه فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية.. نريد أن يفهم الجميع في الداخل والخارج، وكذلك شركاؤنا، أن الأمر لا يتعلق حتى بذلك الخط الذي لا نريد أن يتجاوزه أحد، وإنما الأمر أننا لا يمكننا التراجع أكثر من ذلك، حيث دُفعنا إلى نقطة لا يمكننا التزحزح عنها قيد أنملة".



وأضاف الرئيس الروسي أن رد بلاده على توسع "الناتو" باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفا ومتنوعا تماما، فالقرار يعتمد على المقترحات التي يقدمها الخبراء العسكريون الروس، موضحا أن موسكو قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة وحلف "الناتو" من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات.