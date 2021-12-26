اليوم السابع
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بوتين: سنختار بين مجموعة من الردود إذا فشلت أمريكا والناتو فى ضمان أمنها

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:05 م
بوتين: سنختار بين مجموعة من الردود إذا فشلت أمريكا والناتو فى ضمان أمنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن روسيا قد تختار ردودا مختلفة بناء على نصيحة الخبراء العسكريين في حال رفضت الولايات المتحدة والناتو تقديم ضمانات أمنية.


وقال بوتين - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "قد يختلف الأمر، سيعتمد ذلك على المقترحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون".
وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا ستسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المحادثات بشأن الضمانات الأمنية.


وأشار إلى أن روسيا قدمت الاقتراحات حول هذا الموضوع من أجل "التوصل إلى نتيجة ملزمة قانونا للمحادثات الدبلوماسية حول الوثائق"، وهذا ما سنكافح من أجله".


وكان بوتين قد قال خلال مؤتمره الصحفي يوم الخميس الماضي إن موسكو ستبني خطواتها الإضافية استنادا إلى الحاجة إلى تحقيق أمن غير مشروط لروسيا على المدى الطويل بغض النظر عن كيفية سير المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، وإن روسيا أوضحت أنها لن تتسامح مع التوسع الشرقي لحلف شمال الأطلسي.


وأضاف أن الولايات المتحدة نقلت صواريخها إلى عتبة روسيا، وتساءل كيف ستشعر الولايات المتحدة إذا كانت روسيا ستضع صواريخها في المكسيك أو كندا.
يذكر أنه في 17 ديسمبر، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية موجهة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.، وكان قد تم تسليمهما لممثل أمريكي في اجتماع بوزارة الخارجية الروسية.


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روسيا والناتو

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