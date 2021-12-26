بنجلاديش تبحث عن عشرات المفقودين فى حريق عبارة أسفر عن مقتل 39 راكبا

كتبت: هناء أبو العز

قال مسؤولون فى بنجلاديش، إن عمال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن عشرات المفقودين بعد اندلاع حريق فى عبارة مزدحمة فى جنوب بنجلاديش، مما أسفر عن مقتل 39 راكبا على الأقل.

وكانت العبارة MV Obhijan-10 تقل ما يقرب من 800 شخص يوم الجمعة أثناء تحركها على طول نهر سوجاندها فى منطقة جهالاكاثى، على بعد حوالى 150 كيلومترًا جنوب غرب دكا.

وصرح رئيس إدارة المنطقة زوهار على لوكالة الأنباء الألمانية: "أعددنا قائمة بـ 29 راكبا ما زالوا مفقودين بناء على تقارير من أقاربهم، وقال إن عمال الإطفاء والدفاع المدنى الذين يبحثون عن أشخاص لم يجدوا أحدا يوم الأحد".

وقال: "لسنا متأكدين تمامًا ما إذا كانوا على قيد الحياة، كما أن الإدارة المحلية دفنت 23 جثة بعد جمع عينات من الحمض النووى، حيث لم يتسن للأقارب التعرف عليهم على الفور، مضيفًا أنه تم تسليم الجثث الأخرى إلى الأقارب".

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة مئات من الأشخاص على ضفة النهر فى انتظار أنباء عن المفقودين.

وأدى ضعف معايير السلامة وتعطل معدات مكافحة الحرائق إلى ارتفاع عدد الضحايا فى الحريق، بحسب مسؤول يحقق فى الحادث.