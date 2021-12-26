بلومبيرج: عدد عمليات التلقيح ضد كورونا فى العالم يقترب من 9 مليارات

كتب محمد جمال

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية استنادا إلى إحصاءاتها الخاصة بأن حصيلة عمليات التلقيح التي تم القيام بها في العالم ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" تقترب من 9 مليارات.

وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأحد: "تستمر حملة التلقيح الأوسع نطاقا في تاريخ البشرية: تم بشكل عام إعطاء 8.95 مليار جرعة. يساوي ذلك 116 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت الوكالة أن متوسط وتيرة التلقيح في العالم يبلغ حاليا 43.4 مليون جرعة يوميا، مشددة: "في حال الحفاظ على هذا المعدل ستمر 5 أشهر قبل أن يتلقى 75% من سكان الكرة الأرضية جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل".

ونقلت "بلومبيرج" عن خبراء أن عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي تتطلب تلقيح 75% من سكان العالم، وتم الوصول إلى مستوى 75% للملقحين بجرعة واحدة على الأقل في 38 دولة.

ولفتت مع ذلك إلى أن معدل التلقيح في الدول ذات الدخل المرتفع أسرع بـ10 مرات من مثيله في دول منخفضة الدخل.

يذكرأن، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الأسبوعية، إن الحكومة تعتزم تحقيق نسبة 80% من تلقيح جميع المواطنين حتى نهاية شهر يناير القادم.