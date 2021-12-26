اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعد اعتزاله السياسة.. أنباء عن بدء المستشار النمساوى السابق عملا خاصا بأمريكا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:27 م
بعد اعتزاله السياسة.. أنباء عن بدء المستشار النمساوى السابق عملا خاصا بأمريكا سباستيان كورتس
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة "النمسا" اليومية، أنباء عن قيام المستشار النمساوى السابق سيباستيان كورتز بشغل وظيفة فى الولايات المتحدة، ويقال إنه وقع بالفعل عقدًا فى القطاع الخاص.

وكان كورتس قد استقال من منصبه كمستشار فى النمسا فى أكتوبر بعد مزاعم بالفساد.

ووفقًا للمعلومات الواردة من “Kronen Zeitung”، يبدو أن الوظيفة إدارية فى وادى السيليكون، حيث يوجد مقر العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت فى منطقة جنوب سان فرانسيسكو.

استقال كورتس من منصب المستشار الاتحادى فى أكتوبر بعد مزاعم بالفساد، حيث اتهامه وبعض رفاقه السياسيين المقربين استخدموا أموال دافعى الضرائب لإجراء استطلاعات الرأى لتمهيد الطريق أمام المستشارية.

وينفى كورتس كل الادعاءات، وبقى فى البداية على رأس حزب ÖVP المحافظ وزعيم المجموعة البرلمانية، لكن فى بداية ديسمبر أعلن فجأة استقالته من جميع المناصب.


النمسا

مستشار النمسا

استقالة مستشار النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة