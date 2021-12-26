بعد اعتزاله السياسة.. أنباء عن بدء المستشار النمساوى السابق عملا خاصا بأمريكا

كتبت: هناء أبو العز

نشرت صحيفة "النمسا" اليومية، أنباء عن قيام المستشار النمساوى السابق سيباستيان كورتز بشغل وظيفة فى الولايات المتحدة، ويقال إنه وقع بالفعل عقدًا فى القطاع الخاص.

وكان كورتس قد استقال من منصبه كمستشار فى النمسا فى أكتوبر بعد مزاعم بالفساد.

ووفقًا للمعلومات الواردة من “Kronen Zeitung”، يبدو أن الوظيفة إدارية فى وادى السيليكون، حيث يوجد مقر العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت فى منطقة جنوب سان فرانسيسكو.

استقال كورتس من منصب المستشار الاتحادى فى أكتوبر بعد مزاعم بالفساد، حيث اتهامه وبعض رفاقه السياسيين المقربين استخدموا أموال دافعى الضرائب لإجراء استطلاعات الرأى لتمهيد الطريق أمام المستشارية.

وينفى كورتس كل الادعاءات، وبقى فى البداية على رأس حزب ÖVP المحافظ وزعيم المجموعة البرلمانية، لكن فى بداية ديسمبر أعلن فجأة استقالته من جميع المناصب.