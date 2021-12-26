باكستان تدين قتل 6 كشميريين في جامو وكشمير المحتلة

تدين باكستان قتل 6 شباب كشميريين آخرين فى كشمير المحتلة على يد القوات الهندية فى الأيام الثلاثة الماضية فى استمرار ما يسمى بعمليات التطويق والتفتيش.

وأشارت سفارة باكستان فى بيان لها إلى أن طالب يبلغ من العمر 19 عامًا استشهد اليوم على يد قوات الهند فى كشمير المحتلة، كما استشهد ما لا يقل عن 18 كشميريًا على أيديهم فى شهر ديسمبر حتى الآن.

وأضاف البيان أن جيش الهند كثف من الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية والإكراه والتحرش والإذلال للكشميريين، وتتواصل بلا هوادة عمليات القتل خارج نطاق القضاء فى مواجهات مدبرة وعمليات تطويق وتفتيش.

ولفت البيان إلى أن دفن رفات الشهداء فى أماكن مجهولة منذ أبريل من العام الماضى، دون موافقة وحضور عائلاتهم، مظهرًا بغيضًا آخر للسلوك القاسى والإفلاس الأخلاقى للجناح العسكرى لحزب بهاراتيا جاناتا المتطرف.

كما يجب أن تدرك الهند جيدًا أنه لا يمكن لأى قدر من القمع واستخدام القوة أن يكسر إرادة الشعب الكشميرى الشجاع الذى يقف بحزم ضد إرهاب الدولة الهندى فى كشمير المحتلة، ويكافح من أجل حقه الطبيعى فى تقرير المصير على النحو المنصوص عليه فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتكرر باكستان دعوتها للمجتمع الدولى لمحاسبة الهند على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى فى كشمير المحتلة، والتى يجب أن تحقق فيها لجنة تحقيق مستقلة على النحو الذى أوصى به مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) فى تقريريها لعامى 2018 و 2019