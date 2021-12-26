اليوم السابع
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انعقاد الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية بالجامعة العربية.. الثلاثاء

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:38 م
انعقاد الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية بالجامعة العربية.. الثلاثاء جامعة الدول العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) دورتها الثامنة عشر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

 

ومن المقرر أن تشهد الدورة مناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

 

كما تشهد الدورة إجراء حوار تفاعلي بين لجنة حقوق الإنسان العربية والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

وتبدأ الدورة السابعة عشر يوم الإثنين بجلسة افتتاحية يحضرها ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتنتهي أعمال الدورة يوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي.

 

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المسبقة المقدمة من اللجنة وزيارة اللجنة للدولة.

 

جدير بالذكر أن دولة الكويت تقدمت بتقريرها الدوري الأول في وقت سابق، وتناول الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن مواد الميثاق والتوصيات الصادرة عن اللجنة عند مناقشة التقرير الأولي عام 2017.

 

وزار وفد من لجنة الميثاق الكويت بداية شهر نوفمبرمن العام الحالي للاطلاع على جهود الدولة الطرف في هذا الملف.


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الجامعة العربية

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دولة الكويت

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